Pater Ademar Ferreira de Maia van de Braziliaanse parochie presenteert de replica ‘Maria met kindje Jezus’ bij het inluiden van de jaarlijkse Círio de Nossa Senhora de Nazaré (Groot Licht van Onze Lieve Vrouw van Nazareth). Foto's: Ranu Abhelakh





Círio de Nazaré, is bijna even populair als Carnaval en behoort tot de grootse katholieke vieringen in ons buurland Brazilië. Het gepresenteerde beeldje is een replica van de originele die in de basiliek Santuario de Nossa Senhora Nazaréin in een glazenkast staat, vertelt Charles Chang. Hij heeft Círio -elk jaar op de tweede zondag in oktober, al twee keren mogen ervaren in Belém, de hoofdstad van de staat Pará (noord Brazilië).Ademar die de replica had aangevraagd in mei, bracht die eerder deze week met zich mee uit Belém. Met dit beeldje wordt er in oktober tijdens de tweede Círio in processie gelopen door de straten van Paramaribo. In 2015 vierde de Braziliaanse kerkgemeenschap dit feest voor de eerste keer samen met vele andere rk-gelovigen in Suriname. Voorafgaand aan de processie maken de pater of de diakalis van de kerk een ronde door het land. Zij bezoeken verschillende plaatsen en instanties zoals ziekenhuizen, waar mensen de zegen kunnen ontvangen van de Círio.Círio de Nazaré een bedevaartstocht duurt meerdere dagen en bestaat uit processies die over de rivier, langs verschillende steden en streken trekt. Behalve de miljoenen rk-pelgrims (voornamelijk Maria-gelovigen), komen duizenden toeristen erop af. “Surinamers zijn nog niet doordrongen van dit grote evenement in Belém, terwijl het al honderden jaren net naast ons wordt gevierd. Met gaat liever naar Lourdes in Frankrijk voor de processie.” Chang, rooms-katholiek maar geen actieve belijder was in 2012 en 2016 in Belém, de hoofdstad van de staat Pará (noord Brazilië). Hij hoorde over de viering en was nieuwsgierig. “Het was bijzonder, maar de tweede keer heeft het mij echt geraakt. Ik voelde iets door mij heen komen.” De processie met het beeldje voltrok zich net enkele meters voor hem en hij stond oog in oog met het beeldje.Deze katholieke viering startte vele eeuwen geleden in Portugal toen men daar het beeldje uit Nazareth, in 361 vond. Het beeld raakte honderden jaren zoek en volgens legendes en mythes vond Plácido José de Souza het rond 1700 langs de rivieroever in Belém. Hij bracht het naar huis maar het verdween de volgende dag. De man trof het beeldje weer aan op dezelfde plek en bracht het weer naar huis. Het ritueel herhaalde zich zo meerdere dagen, totdat hij besloot het Mariabeeldje de rustplaats te geven waar zij wilde. Hij bouwde een shrine langs de oever, waar jaren later de basiliek kwam te staan met het beeldje. In 1793 gaf de paus toestemming voor de eerste Círio processie.Het beeldje bezit mysterieuze krachten en gelovigen spreken van wonderen, genezing en wensen die in vervulling gaan. Hoewel het beeldje elke dag te zien is in de basiliek, kiezen gelovigen ervoor om de zegen van de Maagd Maria te vragen tijdens de processie. “De processie is de hype, het hele ding”, legt Chang uit. Een replica op de Berlinda, een bloemenkar wordt getrokken tijdens de processie. “Miljoenen mensen dringen tot naar voor om het touw vast te houden. Studenten lopen met boeken op hun hoofd om een goed studiejaar te vragen. Andere dragen een kunstbeen van een naaste zieke om gezondheid af te smeken of houden een maquette van hun droomhuis of boot bij zich, schetst Chang een beeld van het evenement.Vorig jaar maakten 50 Surinamers een groepstour naar Belém voor de Círio. Dit jaar gaat een groep van 75 personen naar São Paulo voor de jaarlijkse viering van Nossa Senhora de Aparecida, het feest van Onze Lieve Vrouw van Aparecida op 12 oktober. De Unesco heeft Círio de Nazaré in 2013 opgenomen op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.Na de feestelijke inluiding zondag, ging Feira Cultural Brasileira, een Braziliaanse culturele markt op het terrein naast de kerk van start. Een idee van district commissaris Paramaribo Noord-Oost en en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Elke twee maanden willen zij dat een gemeenschap van een ander land tijdens een culturele markt hun cultuur deelt met Suriname.