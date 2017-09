Een dertienjarige jongen is aangehouden door de politie van Uitvlugt. Hij is betrokken bij een inbraak aan de Tesimistraat.Bij aankomst van de politie zagen twee van de drie inbrekers kans te vluchten. De derde is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij een ingesteld onderzoek zijn een Plasma televisie en een Tab III die klaar waren gezet om mee te nemen, teruggevonden. Vanuit het achter terrein verschaften de inbrekers zich via de vliering toegang tot het pand.De dertienjarige is vanwege zijn jeugdige leeftijd na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie opgenomen in de sterkte van het jeugdcellenhuis te Opa Doeli. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken. Aan de opsporing van de twee kompanen wordt gewerkt, deelt de politie Public Relations mee.