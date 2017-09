Bromfietsdief Rakeshkoemar G. (29) is aangehouden door de politie van Saramacca. Hij wordt ervan verdacht een bromfiets van een familielid te hebben gestolen.Het familielid kwam hem tegen met de bromfiets in zijn bezit. De ingeschakelde politie hield Rakeshkoemar G. aan. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte voor de zoveelste keer ingesloten.Het vermoeden bestaat dat Rakeshkoemar G. meerdere strafbare feiten moet hebben gepleegd, meldt de politie Public Relations.