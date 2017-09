Telesur Nickerie bezorgt scholieren vakantiejob in sociale instellingen.





Nelom geeft aan dat het grootste deel van het werk binnen Telesur specialistisch van aard is. Vakantiewerkers kunnen zonder inwerkperiode geen bijdrage leveren, vandaar dat een model is uitgewerkt om de scholieren in te zetten in sociale instellingen. Ze helpen onder andere met licht schoonmaakwerk, een 'tori praten' met de senioren, boodschappen halen voor de senioren, vliegeren met de kinderen. Met dit project wordt de sociale betrokkenheid bij de jongeren ontwikkeld.De jongeren melden zich dagelijks aan en af bij Telesur Nickerie, waarna ze naar de locaties worden gebracht. In plaats van dat er twee groepen drie weken te laten werken heeft het bedrijf besloten dat er drie groepen zijn die twee weken werken. Zo konden drie instellingen worden ondersteund. De jongeren krijgen SRD 50 per dag van het telecommunicatiebedrijf. Zij werken van 8.00 tot 13.00 uur.De verantwoordelijke van Huize Francis, Mildred Lalji-Samuels, vindt de ondersteuning die Telesur heeft geboden erg welkom. Ze vindt de bijdrage heel goed. De jongeren krijgen zo een 'on the job training'. Ze leren sociaal werk verrichten. Misschien kiezen ze in de toekomst voor dit werk.