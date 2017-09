Orkaan Irma bewoog zich afgelopen maandag als tropische storm over Florida. (Beeld: Reuters)





Voor meerdere Caribische eilanden die minder dan twee weken geleden zijn verwoest door orkaan Irma, vormt Maria een bedreiging. De verwachting is dat Maria maandag de Bovenwindse eilanden nadert als een orkaan, meldt het NHC.Er is een orkaanwaarschuwing gegeven voor Antigua, Barbuda, St. Kitts, Nevis en Montserrat. Frankrijk heeft ook een orkaanalarm voor het eiland Guadeloupe ingesteld. Een orkaanwaarschuwing wordt 48 uur voordat de eerste stormwinden zich aanmelden, gegeven zegt het NHC.Ondertussen moet de kustlijn van North Carolina tot New England de ontwikkeling van orkaan Jose in de gaten houden. Het NHC voorspelt dat er stormwaarschuwingen nodig zijn voor delen van deze kustlijn voor de komende twee dagen. De orkaan kan aansterken of zijn koers in westelijke richting aanpassen. Maar, zegt het NHC, in beide gevallen kan Jose zorgen voor tropische stormcondities dichterbij het kustgebied van North Carolina. Als een grote orkaan zou Jose ook het gebied van Virginia tot New England kunnen beïnvloeden, vooral als het afwijkt van zijn prognosespoor.Orkaan Jose beweegt zich noordwaarts met een snelheid van 106 km per uur met maximale aanhoudende winden van 130 km per uur. Het NHC zegt dat de golven die Jose veroorzaakt Bermuda, de Bahama's, de noordelijke kusten van Hispaniola en Puerto Rico en veel van de Amerikaanse oostkust Coast beïnvloedt. In de komende dagen zullen de golven in deze gebieden gevaarlijke branding en levensbedreigende ripstromen veroorzaken.In de recente geschiedenis is het 2017 orkaanseizoen in de Atlantische Oceaan één van de actiefste geweest, waardoor één van de krachtigste geregistreerde orkanen Irma Florida raakte en orkaan Harvey enorme schade aanrichtte in de Golfkust van Texas en dodelijke overstromingen in Houston veroorzaakte.