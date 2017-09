SOC bestuurslid Oscar Brandon en directeur Sportzaken Luciano Mentowikromo onthullen het naambord van het Surinaams Olympisch Training Centrum. (Foto: René Gompers)





Op de billboard staat een grote hal geprojecteerd. Het project wordt in fasen gebouwd, deelt SOC bestuurslid Oscar Brandon mee. Eerst worden de gymzaal en behandelruimte neergezet. In de volgende fase wordt de ‘multipurpose’ hal gebouwd. Het gebouw zal uit twee etages bestaan. Er wordt aan de slag gegaan met US$ 200.000 van de Pan American Sports Organization (Paso) om ten minste de eerste fase af te krijgen. Om het gehele project op te leveren, zal er financiële hulp nodig zijn, maar de Paso heeft al toegezegd om in te springen deelt Brandon mee.Ondertussen laat het SOC een paar mensen in Nederland opleiden in ‘strenght and conditioning’ trainingen. Zij zullen de opgedane kennis en vaardigheid met lokale coaches van de verschillende lidbonden delen, geeft Brandon aan. “We hebben gemerkt dat de noodzaak heel groot is. Ook hebben we gemerkt dat de nieuwe aanpak ook al resulteert in het behalen van internationale prijzen,” haalt Brandon aan. “We hebben gezien dat onze atleten beginnen door te breken omdat ze dat stukje ‘strenght and conditioning training’ nu in hun trainingsprogramma meenemen. Dus we geloven erin dat dit zeker zal bijdragen tot een betere voorbereiding van onze sporters, maar ook meer mogelijkheden zal bieden om in eigen land op een hoger niveau te komen.”Directeur Sportzaken Luciano Mentowikromo is ervan overtuigd dat de geschiedenis zal bevestigen hoe belangrijk het centrum is voor ontwikkeling van de Surinaamse sport en sporttalenten. Brandon deelt mee dat het er meer plannen zijn. Naast het trainingscentrum moeten er op het SOC terrein nog komen een trimbaan, twee beachvolleybalvelden en een open lucht basketbalveld. Ook zal met de overheid nagegaan worden om het omliggende gebied te verlichten en te verfraaien.René Gompers