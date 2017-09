Minister Yldiz Pollack-Beighle





Pollack-Beighle laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat Suriname geen enkel gesprek uit de weg gaat. Koenders had afgelopen week tijdens een debat over Suriname met de vaste Tweede Kamer commissie te kennen gegeven dat hij in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een gesprek zal aanknopen met de bewindsvrouw. Nederland wil meer duidelijkheid over het standpunt van Suriname.Het praten met Koenders zal alleen maar een herhaling inhouden van de eerder gedane mededeling. Pollack-Beighle benadrukt overigens dat de Nederlandse regering nu demissionair is. De minister vraagt zich af wat er te bespreken valt, maar wijst het gesprek niet af.