Kolonel Jerry Slijngaard van NCCR.





De coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), kolonel Jerry Slijngaard deelt mee dat alle officiële meldingen over de hulpverlening naar gestrande passagiers vanuit het Nationaal Informatie Instituut (NII) zal geschieden.De regering van Venezuela is ingekomen met een vliegtuig om gestrande Surinamers af te halen op St. Maarten. De vlucht vertrekt zondag naar Suriname. De vertrektijd is gesteld op 09.00 uur lokale tijd. Passagiers kunnen zich uiterlijk tot 08.30 uur aanmelden op de luchthaven van St. Maarten bij majoor Ulrich Corte van het NCCR.Zondagochtend om 08.00 uur lokale tijd vertrekt een vlucht van Fly All Ways vanuit Curaçao naar Suriname met passagiers die gestrand zijn op dit eiland, meldt NII. Slijngaard hoopt dat er na deze acties zoveel als mogelijk mensen die gestrand waren terug zijn gebracht naar huis. “Mocht het toch nog zo zijn dat er mensen zijn die om welke reden dan ook de vluchten hebben gemist dan zal er vanuit het beleid een besluit genomen worden," beklemtoont Slijngaard.