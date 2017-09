De politie van Saramacca heeft de jeugdige Faizel S. (15) aangehouden voor inbraak. Een winkeleigenaar merkte tijdens een activiteit in het ressort op dat een ruit van zijn winkel was ingeslagen. Bij nader onderzoek bleek dat zijn kasregister was opengebroken en dat het geldbedrag is gestolen.Faizel die zich in de directe omgeving bevond, is als verdachte aangehouden. Bij fouillering is een geldbedrag in zijn broekzak gevonden. De tiener verklaarde dat hij zich naar een goktafel begaf om het geld te verspillen. Bij een zoekactie in de directe omgeving stuitten de wetsdienaren op een cassettedeck die in beslag is genomen.Op het politiebureau aangekomen, deed een benadeelde het bureau aan met de mededeling dat er door middel van braak een cassettedeck uit zijn voertuig is weggenomen. De benadeelde herkende de cassettedeck als te zijn van hem. Faizal is intussen ingesloten na overleg met het Openbaar Ministerie, meldt de politie Public Relations.