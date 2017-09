Afiingi bereid tijdens de cursus van SFOB.





Om haar vijftiende verjaardag in te luiden is Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) gestart met enkele niet reguliere activiteiten. Hiermee wordt meer bekendheid gegeven aan de organisatie. Een Afiingi Workshop werd zaterdag gehouden op het terrein van de SFOB aan de Van Brussellaan te Uitvlugt. De enthousiaste cursisten maakten eerst kennis met elkaar waarna coördinator Jaffna Zandveld tijdens het theoretische gedeelte vertelde hoe dit Marrongerecht tot stand komt en de soorten cassave die er te vinden zijn.Onder leiding van trainer Ria Main vond het praktische gedeelte van het koken van de Afiingi plaats. Tot in details werd het bereiden van de Afiingi met de cursisten doorgenomen. Zij moesten hun vleeswaren in de meeste gevallen wild-vlees (pingo of hert) en vis vooraf bestellen alsook de domii die van cassave is gemaakt. De specerijen waren gratis. De Afiingi kan ook vegetarisch worden klaargemaakt alsook met ei of kip. Het originele gerecht, zoals dat bekend is bij de Marronstam voornamelijk bij de Ndjuka’s en de Saramaccaners, is met wild vlees en vis liefst, een Anjoemara, het geliefdst.Het gedeelte van de hygiëne kreeg ook de nodige aandacht. Belangrijk is dat bij het breken van de domiii, de vingertoppen, de nagels schoon zijn, zonder een verflaag. Ook het vlees en de vis moeten goed worden gewassen en klaargelegd. De ingrediënten en olie gaan de pot in, gevolgd door het vlees of vis. De smaak wordt getoetst, waarna water wordt toegevoegd om het tot een bouillonsoep te maken. Wanneer de soep kokend heet is, worden de domii balletjes toegevoegd. Enkele minuten hierna is het gerecht af. Afiingi wordt vaak bereid wanneer iemand koorts of griep heeft. Ook zou Afiingi goed zijn voor de potentie van de man.De certificaten werden aan het eind van de workshop uitgereikt. De deelnemers kregen een handleiding over de Afiingi met flyer van SFOB. Bij de minimarkt brachten Marrons en Inheemse ondernemers hun spullen aan de man. Verschillende lekkernijen en snuisterijen waren te koop.De vorige week werd de Pepere watra cursus afgerond. Zandveld is zeer tevreden met de spontaniteit van de cursisten .Waaraan het heeft gelegen dat de mannen zich niet hebben opgegeven voor de cursus, weet ze niet, maar er staat nog veel meer te gebeuren.Ala-D Media