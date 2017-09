Orkaan Norma stevent af op het Mexicaanse schiereiland Baja California.





De orkaan verplaatst zich met een snelheid van 4 km per uur naar het noordwesten. De categorie 1 orkaan heeft aanhoudende maximale windsnelheden van 121 km per uur. Het NHC voorspelt dat Norma zich in de komende dagen nog zal versterken. Norma kan maandag de zuidelijke delen van Baja California dichtbij zijn populaire toeristische resorts treffen, voordat hij in kracht afneemt.Orkaan Max is donderdag aan land gegaan op de Mexicaanse westkust en is nu afgezwakt tot een tropische storm. Hij zal verder vervallen tot een tropische depressie en uiteindelijk verdwijnen. Max had aanhoudende windsnelheden van 110 km per uur toen hij de zuidelijke staat Guerrero, ongeveer 60 km ten oosten van de badstad Acapulco aandeed. Met een snelheid van 13 km per uur trok de orkaan in oostnoordoostelijke richting verder landinwaarts. Het NHC waarschuwde voor “levensbedreigende” stortvloeden, aardverschuivingen en modderstromen in het bergachtige gebied.Voor Max is ook orkaan Katia aan land gegaan in Mexico. Katia deed een week geleden Tecolutla aan, in de noordelijke deelstaat Veracruz in de Golf van Mexico. Hij kwam aan land als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 120 km per uur. De Mexicaanse regering had het leger ingezet om de noodlijdende bevolking in de Golf van Mexico te helpen. Er was geen grote schade gemeld.Het zuiden van Mexico werd twee dagen voordat Katia aan land ging, op 7 september, getroffen door een zware aardbeving. Daarbij vielen minstens 61 doden.Intussen vervolgt orkaan Jose zijn weg zeer traag naar het noordwesten van de Verenigde Staten. Amerikaanse meteorologen verwachten dat de storm mogelijk de komende week de deelstaat New York aandoet en daarna doortrekt naar Canada. Jose is nu een categorie 1 orkaan met windsnelheden van 120 km per uur. Het stormgebied ligt nu zo’n 800 km ten zuidwesten van Bermuda.