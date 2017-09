Irvin Alberg (l), voorzitter van de commissie, krijgt de felicitaties en zijn beschikking van minister Edgar Dikan. (Foto: NII)





De bewindsman heeft een commissie geïnstalleerd voor het opzetten van een atelier. Deze commissie staat onder leiding van Irvin Alberg. Dikan heeft bij verschillende veldbezoeken geconstateerd dat bestuursambtenaren geen uniform. De commissie zal nagaan wat de behoefte is aan kleding voor de bestuursdienst en traditionele gezagsdragers, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).De commissie zal op zoek gaan naar een geschikte werkplaats voor het vervaardigen van kleding. Personeel zal worden aangetrokken voor het op te zetten atelier. Nagegaan zal worden binnen het ministerie of personeel belangstelling heeft voor het werken in het atelier. Er moet advies worden gegeven aan de leiding van het ministerie over de instelling van een beheersstructuur. De commissie is voor een jaar ingesteld.