Daarnaast is er een mogelijkheid om met de KLM naar Aruba te reizen. Vanuit Aruba worden de mensen met een charter van Fly All Ways opgehaald. Dit toestel wordt ingezet door de regering. 111 Surinamers die op St. Maarten gestrand zijn, hebben aangegeven dat ze naar huis willen komen, zegt Slijngaard. De mensen moeten zich vanaf 6.00 uur lokale tijd aanmelden op de luchthaven van St. Maarten. Zij moeten over een geldig reisdocument beschikken. De identificatie is belangrijk om zeker te weten dat het gaat om Surinamers.Eerder was aangegeven dat de mensen zich om 8.00 uur moesten aanmelden op de luchthaven van St. Maarten. Zij zouden om 13.00 uur vertrekken naar Aruba.. Het Nationaal Informatie Instituut (NII) deelt namens NCCR mee dat de gestrande Surinamers zich om 6.00 uur op de luchthaven moeten begeven. De vlucht naar Aruba vertrekt vanuit St. Maarten om 9.15 uur. Op Aruba worden de mensen opgehaald door de charter van Fly All Ways. De passagiers worden overgevlogen naar Suriname. Kolonel Slijngaard roept eenieder op om deze boodschap te delen met belanghebbenden.