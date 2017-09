Genodigden krijgen een rondleiding van stichting Wi Oso. Jong volwassenen met lichamelijke beperking houden zich voornamelijk bezig met plantenteelt. (Foto: Ala-D Media)





De Social Good Summit is vrijdag door het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) in samenwerking met de United Nation Development Programme en stichting Wi Oso gehouden. De jong volwassenen zijn in de gelegenheid gesteld om hun wereld, te delen met de rest. Bij Wi Oso worden de mensen opgevangen en tegen een vergoeding houden zij zich voornamelijk bezig met plantenteelt. Er is bewust gekozen voor deze groep omdat ze steeds vergeten wordt. Volgens directeur Wilco Finisie van RO is er op het ministerie reeds bergen werk verzet om SDG-doelen kenbaar te maken.Finisie stelt dat in de strategische planning van het ministerie de SDG’s een belangrijke plaats innemen. Eerlijkheidshalve erkent hij dat voor mensen met een beperking er minder aandacht is en dat er hierin een verandering moet komen. Alexis Armstrong, UNDP Deputy Resident Representative for Suriname, stond stil bij de herdenking van deze dag wereldwijd en de activiteit bij Wi Oso. Hij benadrukte dat de samenleving, met al de uitdagingen zoals milieu en armoede vraagstukken, genoodzaakt is te denken in welke richting de wereld in 2030 opgaat, doelend op de SDG'S.Voorzitter Patrick Wellis van stichting Wi Oso hoopt dat met de uiteenzetting in verband met de Social Good Summit er meer aandacht wordt besteed aan deze groep, die het moeilijk heeft. Na het formele gedeelte kregen de genodigden een rondleiding door de stichting. De plantenkas van bijkans 3000 m2 is bezocht. De mensen werden in de gelegenheid gesteld planten te kopen en te kijken naar het werk dat de cliënten van deze stichting verzetten. Wereldwijd wordt Social Good Summit op 17 september herdacht.Ala-D Media