'Wij hebben honger,' staat op de muur geschreven. (Foto: AFP)





Venezuela gaat door een zware crisis en wordt geconfronteerd met recordcijfers van ondervoeding van kinderen door aanhoudende voedseltekorten. Een oppositiepoliticus heeft het plan 'een slechte grap' genoemd.President Maduro heeft het idee op de staatstelevisie onthuld. Hij zei dat “voor dierlijke eiwitten, die zo belangrijk zijn, is er een ‘konijnenplan’ goedgekeurd omdat konijnen zich ook als konijnen voortplanten". Maduro bekende dat ‘het konijnenplan’ niet goed was ontvangen, terwijl de minister van Stedelijke Landbouw, Freddy Bernal, zei dat er een “cultureel probleem” was.De Venezolaanse leider vertelde dat er konijnenjongen aan vijftien gemeenschappen waren gegeven als onderdeel van een proefproject van Bernal. "Toen hij terugkwam, bleek tot zijn verbazing dat mensen strikjes aan hun konijnen hadden gezet en ze als huisdieren hielden. Dat was een vroegtijdige terugslag op Plan Rabbit.""Veel mensen gaven namen aan de konijnen, ze namen ze mee naar bed," zei Bernal. De minister moedigde de Venezolanen aan om konijnen "vanuit het oogpunt van de economische oorlog" te zien. Hij stelde: "We hebben een reclamecampagne nodig op radio, tv, kranten, cartoons, overal, zodat de mensen begrijpen dat konijnen geen huisdieren zijn, maar twee en een halve kilo vlees".De Venezolaanse overheid beschuldigt de "economische oorlog" van alles, van voedseltekorten tot tekorten aan medicijnen en toiletartikelen. Zij beweert dat "imperialistische krachten" het land economisch verlammen om zijn socialistische leider weg te krijgen, maar de oppositie zegt dat het wanbeheer van de overheid de schuld van alles is.Venezuela, dat wereldwijd de grootste bewezen oliereserves heeft, is historisch op grote schaal afhankelijk van de import van alles, van voedsel tot basisbehoeften. Maar door de daling van de olieprijs de afgelopen jaren, zijn de reserves van de overheid zwaar gekelderd.De situatie wordt verder verergerd door een torenhoge inflatie en het feit dat de Staat de verkoop van dollars controleert. Prijscontroles die de overheid heeft opgelegd op basisbehoeften, betekenen dat veel bedrijven die voedsel produceren zijn gesloten, omdat ze verliezen leden. En terwijl de overheid de oprichting van voedselcoöperaties en stedelijke landbouw heeft aangemoedigd, is het onvoldoende geweest om de behoeften van de Venezolanen te dekken.Een onderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd, suggereerde dat drie kwart van de Venezolaanse bevolking gemiddeld 8,7 kg aan gewicht heeft verloren door de economische crisis.