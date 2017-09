De eerste voedselpakketten gestuurd door de Akmos wordt dankbaar in ontvangst genomen door landgenoten.





Binda zegt aan Starnieuws dat mensen alles aan gedaan hebben om St. Maarten te verlaten. Na veel lobbywerk is het een deel van de mensen gelukt om Suriname te bereiken. Binda heeft enkele personen ook opgehaald op Zanderij. De mensen waren blij dat zij heelhuids thuis zijn aangekomen. Orkaan Irma heeft voor veel leed gezorgd."Wij hebben ook de eerste pakketten met de MAF Suriname kunnen sturen naar St. Maarten," zegt Binda. Akmos is bezig met de organisatie voor het sturen van voedselpakketten voor Surinamers die een bestaan hebben opgebouwd op St. Maarten. Zij kunnen hun huis niet achterlaten en naar hier komen, want dan wordt alles leeggeroofd. Aan die mensen wil Akmos samen met familie en vrienden een helpende hand bieden. De komende dagen zal de Akmos meer mededelingen hierover doen.