De plantenkas van Stichting Wi Oso.





Stichting Wi Oso stelt zich ten doel een centrum te beheren ten behoeve van jongeren met een lichamelijke beperking. Daarnaast biedt zij trainingen on the job aan en voor de doelgroep ook de mogelijkheid er te wonen en te werken. Gestreefd wordt naar een persoonlijke optimale verzelfstandiging van de doelgroep. Een zusterstichting in Nederland levert een grote bijdrage bij het realiseren van de doelen, geeft Welles aan.Behalve plantenteelt werd in het verleden ook gedaan aan handicraft en textielbewerking. Nu wordt slechts aan plantenteelt gedaan en door het tekort aan begeleiders is het moeilijk om hiermee door te gaan. De stichting wil de sanitaire voorziening van de herenunit verbeteren en de activiteiten van de stichting zelf, weer gaan verruimen, zegt Welles. De werkers met een lichamelijke beperking ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden in de plantenkwekerij.Op het terrein staan naast drie grote aangepaste woonunits voor huisvesting van ongeveer 20 cliënten, een recreatie-, opslag- en theorieruimte. Verder staan er een technische werkplaats, een conciërgewoning en een moderne plantenkas van 3000m2. Een deel van de dakbedekking van de kas is vorig jaar door rukwinden weggevaagd. Op het plan is er ook een verkoopruimte voor een breed assortiment aan plantmaterialen en zijn nog twee woonunits bijgebouwd. Welles hoopt op een structurele ondersteuning, vooral met betrekking tot personeel voor het werk dat de stichting doet.Ala-D Media