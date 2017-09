Zamorano V. (21) is aangehouden voor beroving. Hij wordt ervan verdacht met twee kompanen op 2 september een wapendrager te hebben beroofd. Daarbij namen zij het vuistvuurwapen mee. De politie van Kwatta kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van een beroving op de hoek van de Tayerbladstraat en de Toevluchtweg. Ter plaatse is alleen het slachtoffer aangetroffen. Korte tijd daarna meldde ene Rohit R. zich op het politiebureau aan met de mededeling dat hij beroofd is geworden van zijn voertuig. Aan de hand van zijn verwarrende verklaring, is Rohit R. flink aan te tand gevoeld.Al gauw kwam de eigenaar van het voertuig terug op zijn verklaring en gaf toe samen met twee anderen de wapendrager te hebben beroofd. Het onderzoek in deze zaak is door de politie van Kwatta overgedragen aan de recherche van regio Midden.Een van zijn kompanen Robin C. (28) is op dinsdag 5 september aangehouden en ontkent enige betrokkenheid te hebben bij deze beroving. Verdere onderzoek leidde naar Zamorano V. die op 11 september is aangehouden. Leden van het Regio Bijstand Team Midden signaleerden de verdachte in de omgeving van De Boerbuiten en hielden hem aan.Zamorano V. bekent het wapen met geweld te hebben weggenomen, echter moet Robin R. weten waar het wapen terug gevonden kan worden. Hij is overgedragen aan de recherche van regio Midden die belast is met het onderzoek in deze zaak.Intussen is de aanhouding van Rohit R. en Robin R. door het Openbaar Ministerie verlengd, meldt de afdeling Public Relations van de politie.