is een van de meest bekende liederen van de wereldberoemde zanger R(obert) Kelly. Hij bezingt in dit lied de storm(en) van het leven. Als mens hebben wij (vaak) te maken met stormen in ons leven. Gaan door een storm, is geen joyride, maar misschien wel een van de meest vreselijke dingen die er bestaat. Dagelijks maken mensen stormen van allerlei aard mee, sommige kortstondig weer andere juist langdurig. Ze strijden alleen (in stilte) of soms met anderen om erdoorheen te komen, te overleven.Geen mens voor zover ik die ken, verwelkomt een storm in het leven. En toch moeten we stellen dat niemand uitgezonderd, van de stormen van het leven bespaard blijft. Sommige kun je uit de weg gaan, weer andere melden zich aan op momenten waar je het (even) niet kunt gebruiken. Als je leven in de storm komt, wat doe je dan? hoe reageer je hierop? Laat je het je overkomen of vecht je met alles wat er in je zit om eruit te komen. Ik denk (uit ervaring) het laatste! Daarom is een van mijn lijfspreuken dan ook: Stormen vormen je. Veelal worden ze te vaak gezien als iets dat komt om je te 'breken', maar nader bekeken, hebben ze veel meer van vorming die onder andere bestaat uit verdieping van de kennis over jezelf en de ander.Climate change is een van meest besproken onderwerpen op de internationale agenda en toch lijkt het alsof nothing changes! Integendeel lijkt het allemaal steeds erger te worden. De effecten van deze klimaatsverandering kunnen voor de mens(heid) desastreuze gevolgen hebben als we het roer NIET (gauw) omgooien. Aan de temperatuur is bijvoorbeeld duidelijk te merken dat het steeds warmer wordt. Dit is volgens deskundigen een van de ingrediënten voor een storm.De waarschuwingen voor de storm(en) zijn vrijwel tijdig gegeven. Ik denk dat de mensen zich goed hebben 'voorbereid' op wat komen zou om naderhand te ontdekken dat het niet is geweest zoals 'verwacht'. De storm is behoorlijk tekeer gegaan, beelden van de ramp/het gebied spreken boekdelen. Haast alles kapot, verloren, vernietigd! Wederopbouw zal voor sommigen vanaf de basis moeten geschieden. Het natuurgeweld is haast in geen woorden te be(om)schrijven. Dit brengt onze afhankelijkheid van de natuur naar voren.Een quote die mij (onderweg naar kantoor) aanspreekt, is die van milieuorganisatie Conservation International. Deze luidt:Zonder de natuur kan de mens niet (lang) leven. Soms vraag ik mij af als we ons daarvan wel goed bewust zijn? Iemand of in dit kader iets waar je van afhankelijk bent, maak je toch niet (zodanig) kapot? Ik denk dat we nog onvoldoende beseffen hoe we hetgeen waar wij allen van moeten leven, totaal vernietigen en zo ons leven in gevaar brengen. We kunnen net zolang blijven rommelen met dit kostbare ons gegeven, totdat wij of zij die na ons komen, vroeg of laat daar zelfs de vruchten van zullen (moeten) plukken.Een relevante vraag in deze zou kunnen zijn: wat is de les die we uit dit alles (moeten) leren? Ik geloof heilig dat we in een gezegend land wonen, maar heel soms begin ik eerlijk gezegd daaraan te twijfelen. Ik hoop dat zoals uit de theorie blijkt, dat we safe zijn maar dat zal de praktijk ons nog leren. Moeten we wachten op wat de toekomst brengen zal, nee let’s prepare, drin dresi wakti siki! Want niet pas als het kalf verdronken is, moeten we de put dempen. Dit brengt me op een van mijn grootste ergernissen in dit land, de voorlichting. Het is voorlichting, dus kom me niet achteraf vertellen want ik had moeten doen. Dat verhaal heeft op dat moment geen enkel toegevoegde waarde! Er schort naar mijns inziens een heleboel aan de voorlichting in het algemeen, het moet goed/beter georganiseerd worden.De storm is voor nu inderdaad voorbij en wat komen zal is toekomstmuziek. Ons innig gebed kan slechts zijn dat dergelijke rampen ons bespaart blijven. Stormen (zullen) komen en gaan. Ze zijn geen deel van de meest aangename momenten in ons even en toch horen ze erbij…. I have been through some (storms) myself en hoe raar dat ook mag klinken, in ben daarvoor dankbaar. Hoewel we misschien niet helemaal begrijpen waarom we moeiten en beproevingen in ons leven moeten doorstaan, is het goed om te weten dat die er met een rede zijn. Stormen zijn er of om te corrigeren of om de groei die voor een bepaald doel nodig is, te (helpen) bewerkstelligen.De storm op het meer is een van de meest bekende Bijbelverhalen aller tijden. Zoals de discipelen in het verhaal, voelen we ons soms ook zo verlaten, alleen, niemand die zich ons lot aantrekt als we door moeilijkheden gaan. Maar geef niet op, sla je erdoor heen want dat is nu eenmaal het leven. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. There will be storms (occasionally).Een ding staat vast: What does not kill you makes you stronger! Kalmte is een van de beste eigenschappen als het (in het leven) even tegenzit. Dat heb ik moeten leren, de meester daarin was mijn moeder. Die zei altijd: ef unu no dede, un sa wini!