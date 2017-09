Van alle rakettesten van Noord-Korea heeft de jongste tot nog toe de grootste reikwijdte.





Washington zegt dat China zou moeten reageren op de actie van Noord-Korea. China is de grootste bondgenoot van Noord-Korea. Ook Rusland onderhoudt goede banden met Pyongyang. Maar China stelt dat de Verenigde Staten (VS) zich onttrekt van zijn verantwoordelijkheid, terwijl Rusland de "agressieve" Amerikaanse retoriek heeft veroordeeld.Het projectiel dat is afgevuurd over Japan was in het gebied van het Amerikaanse grondgebied van Guam. De raket had een hoogte van ongeveer 770 km en heeft 3.700 km afgelegd voordat hij in de zee nabij Hokkaido is beland, zeggen Zuid-Koreaanse militairen. Het is de eerste Noord-Koreaanse ballistische raket die bovengronds ooit zo’n grote afstand heeft overbrugd, zegt Joseph Dempsey van het Internationaal Instituut voor Strategische Studies.De belangrijkste Amerikaanse bondgenoot Zuid-Korea heeft binnen enkele minuten gereageerd door twee ballistische raketten in zee te schieten in een gesimuleerde aanval op het noorden. Op verzoek van de VS en Japan komt de VN-Veiligheidsraad vandaag bijeen in New York.De Japanse premier, Shinzo Abe, zegt dat zijn land "zo'n gevaarlijke provocerende actie" nooit zal tolereren. Ook de VS, China en Rusland hebben de test veroordeeld, zoals ze dat deden na de kernbomtest van Noord-Korea op 3 september. Maandag nog hebben de landen unaniem gestemd over nieuwe sancties tegen Pyongyang. Voor het overtreden van VN-resoluties is de invoer van olie voor Noord-Korea ingeperkt en is de uitvoer van textiel verboden.De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, heeft echter duidelijk gemaakt dat Washington vindt dat Beijing en Moskou nu zouden moeten handelen om Pyongyang in het gareel te houden. Zij "moeten hun intolerantie tonen voor deze roekeloze raketlanceringen door zelf directe acties te nemen", zei hij. Hij voegde eraan toe dat China de meeste olie levert aan Noord-Korea, terwijl Rusland de grootste werkgever was van Noord-Koreaanse dwangarbeiders.De woordvoerder van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Hua Chunying, sloeg terug door te zeggen dat haar land niet het 'brandpunt van het conflict' was. "De verschillende direct betrokken partijen zouden verantwoordelijkheid moeten nemen," vertelde ze aan journalisten. Haar opmerkingen waren duidelijk gericht op de VS en Zuid-Korea. "Iedere poging om zich te onttrekken van het probleem, is onverantwoordelijk en niet behulpzaam om de kwestie op te lossen." Zij voegde eraan toe dat sancties "niet de manier waren om het probleem op te lossen." Ze heeft opgeroepen tot een vreedzame oplossing "via formele diplomatieke middelen".De woordvoerder van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zei op een Russisch radiostation: "We tonen niet alleen onze afkeuring tegen de illegale lanceringen, maar ook onze bereidheid om de situatie op het Koreaanse schiereiland op te lossen." Toen voegde ze eraan toe: " Het jammerlijke is dat de agressieve retoriek het enige is dat uit Washington komt."In Zuid-Korea heeft president Moon Jae-in een spoedvergadering gehouden met zijn nationale veiligheidsraad, waar hij zei dat dialoog met het noorden "onmogelijk was in een dergelijke situatie". Ambtenaren zijn aangesteld om zich voor te bereiden op mogelijke Noord-Koreaanse chemische, biologische en elektromagnetische puls (EMP) aanvallen, zei een presidentiële woordvoerder.Noord-Korea heeft gezegd dat hij bommen heeft die in staat zijn om EMP-schokgolven te sturen, die de stroomvoorziening zouden verstoren. Deze stelling van Pyongyang is met enige scepticisme aangehoord. Het land heeft een uitgebreid chemisch arsenaal en kan ook biologische wapens hebben. Noord-Korea dringt erop aan dat hij een nucleair wapenprogramma nodig heeft om zijn overleving te waarborgen. Het land heeft met al zijn uitspraken laten blijken dat hij niet van plan is zijn nucleair wapenprogramma te laten varen. Pyongyang heeft gisteren nog gedreigd “Japan en de VS in as te veranderen.”Wat zo ontstellend is over de nieuwe lancering is dat het Amerikaanse Pacific-gebied van Guam, waarover Noord-Korea zegt dat hij plannen heeft om raketten naartoe te vuren, 3.400km verwijderd ligt van Pyongyang. Het is dus binnen het bereik van de nieuwste raket. De zesde kerntest van het noorden betrof een geminiaturiseerde waterstofbom die op een lange afstand raket kan worden geladen.