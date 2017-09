De Saronbrug is zwaar beschadigd door een truck. De brug is vanaf 11 september voorlopig gesloten voor het verkeer.





De Saronbrug is vanaf 11 september afgesloten voor alle verkeer, nadat deze ernstig beschadigd werd door een truck. Woensdagavond zorgde een vol beladen tankwagen voor een hachelijke situatie op de Jules Wijdenboschbrug. Veertien voertuigen waren betrokken bij dit verkeersongeval. De remmen van de tankwagen begaven het op de top van de brug.Minister Miranda laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat de comptabele zaken voor het repareren van de Saronbrug in orde moeten worden gemaakt voordat begonnen kan worden met herstelwerkzaamheden. Er is ook materiaal nodig dat niet lokaal te vinden is. Maandag kan het werk op de brug beginnen. Het ministerie heeft een spoedinschrijving gehouden.Om het probleem rond zwaar transport over bruggen tegen te gaan heeft Miranda donderdag de commissie Zwaar vervoer geïnstalleerd. Deze commissie zal maandag reeds advies moeten uitbrengen. Intussen zijn er voorstellen gedaan om het probleem op te lossen. Enkele van deze voorstellen zijn: houttrucks geen gebruik laten maken van de brug, aan weerszijden van de brug de politie stationeren en het zwaar vervoer pas na afstemming op bepaalde tijdstippen onder begeleiding van de politie over de brug te laten.De bewindsman wil samen met andere partners nagaan hoe de veerboot weer ingezet kan worden. De boot zal moeten dienen voor zwaar transport. De minister kondigt harde maatregelen aan die ook zullen voortvloeien uit het rapport van de werkgroep. Deze zullen al dan niet in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie voorbereid en uitgevoerd worden.