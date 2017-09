Minister Robert Peneux is met een delegatie op werkbezoek bij het management van de Islamic Development Bank. (Foto: NII)





Het gaat om het Technical Vocational and Educational and Training (TVET) project en het Secondary and Technical Education Support (STES) Project. TVET heeft als doelstelling om het Lager Beroepsonderwijs (LBO) op primair niveau te reorganiseren en te verbeteren. Hierbij zullen de praktijklokalen gerenoveerd worden en nieuwe machines en materialen aangeschaft.Bij STES gaat het om de bouw en inrichting van een School Campus in Para voor Secundair Onderwijs. Beide projecten zullen in het jaar 2020 opgeleverd worden, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).De delegatie heeft tijdens het bezoek ook andere mogelijkheden voor samenwerking verkend. Er zijn besprekingen geweest met de vicepresident van de IsDB en de afdeling voor Capaciteitsversterking, waarbij samenwerkingsverbanden met Turkije en Maleisië zijn bekeken in de vorm van Reverse Linkage projecten. Er studiebeurzen ter beschikking gesteld voor Suriname, geeft het NII aan.