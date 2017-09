In een verklaring zegt de conferentie dat degenen die zo veel hebben verloren en in andere gevallen alles hebben verloren en hun leven, huizen en gemeenschappen opnieuw moeten opbouwen, “de kracht van onze solidariteit in gebed moeten kennen en voelen.”De beelden van vernietiging en verwoesting moeten ons in actie zetten als we ons verenigen met onze broers en zussen die op onze hulp wachten in hun tijd van nood. Solidariteit kan op verschillende manieren worden uitgedrukt, zegt de Bisschoppelijke Conferentie vanuit Port of Spain, Trinidad & Tobago. “We kunnen ons verenigen in gebed met degenen die zijn getroffen.” We kunnen op onze eigen manieren fysieke bijstand bieden door te doneren om te voorzien in de onmiddellijke behoeften van onze broers en zussen, voegt zij eraan toe. De getroffenen hebben veelal geen stromend water en ontberen elektriciteit en levensmiddelen. Ook matrassen, beddengoed, dekens en kleding zijn welkom voor de getroffenen.In de kerkgemeenschappen kunnen geldinzamelingen worden georganiseerd en zouden de donaties via het bisdom worden gestuurd naar de verschillende getroffen Caribische gemeenschappen. We kijken uit naar meer langdurige hulp, als de noodhulp er niet meer is, schrijft de Bisschoppelijke Conferentie.In een brief aan de directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde, heeft de Antilliaanse Bisschoppelijke Conferentie gevraagd dat alle schuldbetalingen van de landen die zijn getroffen onmiddellijk worden opgeschort. “Ondanks de vernietiging en verwoesting die Irma achterlaat, kan de menselijke geest niet worden verbroken. Ons geloof in de God van het leven zal ons altijd verheffen en ons hoop geven.”