Minister Edgar Dikan van RO geeft aan dat met de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) een model wordt geïntroduceerd, waarbij de betrokkenen een bankpas krijgen. Het uitbetalen zal dan op deze manier veilig en efficiënt geschieden. De bank zal alle bijkomende kosten op zich nemen en is bereid om te investeren in de infrastructuur in het binnenland; zo zullen op strategische locaties pinautomaten worden geplaatst.Suriname telt 1900 gezagsdragers, waarvan 500 op verzoek van delen van de traditionele leiding per kas worden uitbetaald. De Centrale Lands Accountantsdienst (CLAD) was bezig was met een onderzoek ten aanzien van de verrekening van de gelden en dit heeft ook bijgedragen aan de achterstand in betaling, zegt het NII.