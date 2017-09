De Laterietweg in Para-Oost is volledig verhard. Het project is vandaag opgeleverd. (Foto's: BIC-Para)





De onderneming CCC-Group Industrial Construction heeft de arbeidskosten voor de werkzaamheden op zich genomen en NV Surimar heeft de trottoirbanden en andere hulpmiddelen ter beschikking gesteld. Waarnemend districtscommissaris, Audrey Hankers, was ingenomen met de bijdrage van de ondernemers, zegt het BIC-Para.Via de Laterietweg zijn belangrijke overheidsdiensten en scholen bereikbaar. De weg is de enige ontsluitingsweg van die woonomgeving en was vooral bij regenweer heel slecht begaanbaar. In de omgeving liggen overheidskantoren, zoals het politiestation, en een post van de Regionale Gezondheidsdienst en 3 VOJ-scholen.De Laterietweg is in 2007 voor een deel bestraat tijdens het Wegen Proef Project van het Decentralization and Local Government Strengthening Program 1 (DLGP1) en in het jaar 2013 onder de toenmalige districtscommissaris Jerry Miranda, meldt het BIC-Para.