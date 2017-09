De bypass bij de Mindrineti-2 brug, Brokopondo. (Foto's: WAS)





Kenya Pansa, districtscommissaris van Brokopondo is niet uitgesproken over de bijzondere samenwerking tussen de Wegenautoriteit Suriname (WAS), het commissariaat van Brokopondo en de ondernemers die er actief zijn. De bypass bij de Mindrineti-2 brug is door deze samenwerking tot stand gekomen. “Het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen dit gebied moet verder worden uitgewerkt en dient als voorbeeld voor de andere districten.”Fase 1 van dit project heeft ruim SRD 800.000 gekost en is volledig gefinancierd door de ondernemers. Met het plaatsen van deze bypass wil de WAS op de eerste plaats de veiligheid garanderen en de levensduur van de brug verlengen. De trucks die zwaar materieel vervoeren, waaronder houtblokken, maken dagelijks gebruik van deze brug, legt de voorlichting van de WAS uit.De directeur van de WAS, Geo Norden, vindt het noodzakelijk dat alle bruggen worden voorzien van een bypass, zodat de bruggen optimaal onderhouden kunnen worden. Er wordt momenteel een inventaris gemaakt van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan deze burg door de deskundigen van de WAS. Voorlopig is de brug toegankelijk voor trucks met een tonnage tot 5 ton.