De politie van Latour kreeg vanmorgen via de Centrale Meldkamer een melding van een aanrijding tussen twee voertuigen op de hoek van de Frederikshoop- en de Johannes Pontweg. Ter plekke troffen de wetsdienaren een andere situatie aan. Betrokken voertuigen waren nergens te zien. Wel trof de politie een menigte aan en de 40-jarige Clyde C. die niet aanspreekbaar was. Hij lag op het wegdek met een verwonding ter hoogte van zijn borststreek.In een winkel op de hoek is Jermain K. (38) aangetroffen met een schotverwonding aan zijn rechter onderbeen. Hij verklaarde dat hij met Clyde C. in een auto zat, toen zij beschoten werden door inzittenden van een zwarte Toyota Auris die hen voorbij reed. Na de daad reed de bestuurder in volle vaart weg.In de directe omgeving werd het voertuig waarin de twee gewonden zaten aangetroffen met kogelinslagen. Ook vier patroonhulzen van een vuistvuurwapen zijn gevonden, meldt de politie Public Relations.