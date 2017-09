De tankwagen die in een trens tot stilstaand werd gebracht. (Foto: René Gompers)





De chauffeur heeft, om erger te voorkomen het voertuig aan de voet van de brug in de goot tot stilstand gebracht. Hij bleef ongedeerd. Enkele voertuigen zijn zwaar beschadigd. Een bijrijder uit een van de geramde voertuigen klaagde van pijn. Zij is per ambulance overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Haar gezondheidssituatie is stabiel.De tankwagen was beladen met benzine. Volgens de bestuurder moest hij ergens in het oosten de benzine leveren, echter was de plek reeds gesloten en moest hij met de volle lading terugkeren naar Paramaribo. De olietanker is van een erkend bedrijf, meldt de politie Public Relations.De autobestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. Overige documenten van het voertuig waaronder de keuring, zijn in orde. De tankwagen is ter herkeuring in beslag genomen. De politie is bezig de schade rapporten van de voertuigen op te maken, die via de verzekering en het desbetreffend bedrijf afgehandeld zullen worden.