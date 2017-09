JBS is 's werelds grootste vleesverpakkingsbedrijf. (Foto: AFP)





Wesley Batista (44) heeft zich drie dagen nadat zijn jongere broer, Joesley Batista, was gearresteerd, bij de autoriteiten aangemeld. Beiden hebben toegegeven dat ze bijna 1.900 politici hebben omgekocht. Wesley Batista's arrestatie houdt echter verband met beschuldigingen van handel met voorkennis waarbij miljoenen dollars gemoeid zijn.Onderzoekers beweren dat de twee broers, die miljardairs zijn, in de weken voor hun onthullingen over hun omkopingspraktijken, een groot aantal aandelen in hun bedrijf hebben verkocht. Ze wisten volgens de autoriteiten dat na hun getuigenissen de aandelen van hun bedrijven zouden kelderen. De politie zegt dat de broers US$ 44 miljoen hebben bespaard door vermeende handel met voorkennis. Ze wisten dat de informatie die ze hadden, de financiële markten zou beïnvloeden. Joesley en Wesley Batista kwamen vervolgens een pleidooi-overeenkomst met onderzoekers overeen. Ze verkregen daardoor immuniteit van vervolging in ruil voor informatie over hun omkopingsregeling.Het meest explosieve materiaal dat Joesley Batista produceerde was een geheime opname die hij had gemaakt van president Michel Temer, waarin de president blijkbaar toegeeft geld te betalen aan een invloedrijke politicus. President Temer werd in de vervolgprocedure geconfronteerd met aanklachten tegen de beschuldigingen van Batista. Maar een meerderheid van de wetgevers in het Lagerhuis van het Congres heeft in augustus tegen een voorstel om hem te schorsen gestemd. Het Lagerhuis heeft echter toegestaan dat het Hooggerechtshof Temer verhoorde voor corruptie.De dag na de getuigenissen van de Batista-broers, tuimelden de aandelen meer dan 10% aan het begin van de handel. De val was zo dramatisch, dat de handel in aandelen op de Braziliaanse beurs voor korte tijd werd geschorst. Aandelen die de broers Batista in de weken vooraf aan hun getuigenissen hadden verkocht, zijn nu veel minder waard. Maar hun pleidooi-overeenkomst betekende dat de broers in de maanden daarna op vrije voeten bleven, ondanks dat ze hadden erkend dat hun bedrijf bijna 2.000 mensen had omgekocht.De Braziliaanse Securities and Exchange Commission, die de kapitaalmarkten regelt, heeft echter het onderzoek naar vermeende handel met voorkennis van de broers voortgezet. En het zijn deze beschuldigingen die nu hebben geleid tot de arrestatie van Wesley Batista.Aanklagers zijn erin geslaagd om een arrestatiebevel te krijgen nadat zij met succes hadden beargumenteerd dat de broers de vermeende handel met voorkennis niet hadden vermeld als onderdeel van hun pleidooi-overeenkomst. Ze wisten aan te tonen dat de immuniteit die de broers voor hun omkopingsregeling hadden onderhandeld, in dit geval niet van toepassing was.De advocaat van Wesley Batista zegt echter dat de aanhouding van de CEO onrechtvaardig is en heeft maatregelen aangekondigd tegen degenen die met de justitie hebben samengewerkt. De jongere broer, Joesley, wordt ook geconfronteerd met aanklachten voor handel met voorkennis. Hij heeft zich zondag aangegeven bij de politie.Er is vrijdag een arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd nadat een opname bekend werd, waarin hij blijkbaar erkent dat hij informatie heeft achtergehouden voor de aanklagers. Zelf ontkent Joesley de aanklachten.