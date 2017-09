Minister Cristien Polak. (Foto: Raoul Lith)





De minister zegt dat in november onder andere Washabo, Apoera, Section aan de beurt zijn. Hierna wordt het Boven Suriname gebied aangedaan. Contant geld uitbetalen gaat zeer waarschijnlijk alleen nog spelen in geïsoleerde gebieden, zoals Kwamalasamutu of Tepu. De discussie over de gebieden moet nog met de Surinaamse Postspaarbank worden gevoerd.De minister legt uit dat de exploitatiekosten naar het binnenland vaak duurder zijn dan het uit te keren bedrag. In de kustvlakte is de besparing op jaarbasis ongeveer SRD 4.2 miljoen. Een deel van de kosten gaat naar het drukken van de pinkaarten.Polak meent dat het project door de samenleving zelfs hoger wordt gewaardeerd dan ze zelf had ingeschat.Raoul Lith