Starnieuws verneemt dat twee van de criminelen gewapend waren met een vuistvuurwapen. De buit is een onbekend geldbedrag, sieraden en andere waardevolle spullen.De daders hebben de plek verlaten in een witte Mark X. De auto had geen kentekenplaten. De mannen zijn richting Anton Dragtenweg opgereden.De politie heeft intussen alarm geslagen, waardoor politiebureaus en eenheden op het veld op de hoogte zijn van deze beroving.