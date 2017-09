De gekantelde tankwagen bij de Jules Wijdenboschburg. De brandstof wordt overgeheveld in een andere tankwagen. (Foto's: René Gompers)





De brandstof wordt overgeheveld in een andere tankwagen. Dit gebeurt onder controle van de brandweer die met drie voertuigen ter plekke is. De politie en de Motor Surveillance Dienst hadden handenvol werk om de situatie te normaliseren. Voertuigen die zwaar beschadigd zijn, moesten met sleepwagens worden verwijderd.Meer dan tien voertuigen zijn betrokken bij deze aanrijding. De politie is nog bezig met het onderzoek. Er konden nog geen officiële mededelingen worden gedaan. Het Bureau Nieuwe Haven is belast met het onderzoek.