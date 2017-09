Met China is woensdag een overeenkomst getekend voor uitvoering van projecten. Minister Yldiz Pollack-Beighle wordt geflankeerd door de Chinese ambassadeur Zhang Jinxiong en Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Foto: Raoul Lith)





Vorig jaar zijn er reeds zeven projecten, waaronder het Wanica Ziekenhuis, het weg monitoringssysteem, de opzet van een landbouwschool en infrastructurele projecten. Dit jaar wordt gestart met de uitvoering van de projecten. Er zijn reeds enkele teams uit China overgekomen voor de uitvoering, zegt de ambassadeur.Goede huisvesting is volgens Pollack-Beighle een van de prioriteiten die tijdens de begrotingsbehandeling zijn benadrukt. De relatie met China heeft zich volgens de minister nu ontwikkeld tot een van de belangrijkste ontwikkelingspartners. Het gaat volgens haar om wederzijds voordeel.Ook Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting benadrukte het belang van huizenbouw. “Je hebt de huizenbouw ten behoeve van koopwoningen en de sociale woningbouw, omdat je altijd een groep mensen zult hebben die niet in staat is om te kopen.” De woningen komen in Wanica, het noorden van Paramaribo maar er zal naar de andere districten gekeken worden, zegt Polak.Raoul Lith