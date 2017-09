Kolonel Jerry Slijngaard van NCCR heeft informatie verstrekt aan Akmos over vervoer van Surinamers uit St. Maarten. (Foto: René Gompers)





Slijngaard geeft aan dat een deel van de mensen die getroffen zijn door orkaan Irma op St. Maarten al in Willemstad, Curaçao, is. Sommigen zijn naar andere landen uitgeweken. Een aantal mensen komt met de SLM die donderdag een reguliere vlucht uitvoert op Curaçao, terug naar Suriname. Deze informatie heeft Slijngaard ook verstrekt op de bijeenkomst die de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (Akmos) woensdagavond heeft gehouden.De Akmos heeft een werkgroep ingesteld onder leiding van Roxanne Tujeehut. De werkgroep zal voorbereidingen treffen voor het versturen van pakketten naar St. Maarten, zegt Sham Binda van Akmos aan Starnieuws. Binda is tevreden over de opkomst en de reactie van vrienden en familie.De registratie van personen op St. Maarten moet verder worden verfijnd om een goed beeld te krijgen om welke personen het gaat die terug willen. Slijngaard merkt op dat voor de logistieke organisatie de lijst van registratie voor de vlucht van vrijdag zal worden afgesloten.Een team van het NCCR en het Nationaal Leger zal via Curaçao naar St. Maarten vertrekken. De Caribische Rampenbestrijding Organisatie (CDEMA) heeft gevraagd om logistieke hulp aan Caricom-landen. Caricom-burgers die getroffen zijn door de orkaan zullen geholpen worden om terug te keren naar hun land indien zij die wens te kennen geven.