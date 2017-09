De voormalige president Lula was omringd door assistenten toen hij naar het rechtsgebouw ging. (Foto: AFP)





In de twee uren van ondervraging door rechter Sergio Moro heeft Lula de beschuldigingen ontkend. Hij heeft beloofd zijn onschuld te bewijzen. Peilingen suggereren dat hij favoriet is om mee te dingen in de verkiezingen volgend jaar.Rechter Moro heeft Lula in juli veroordeeld tot negen en een half jaar gevangenisstraf voor het accepteren van steekpenningen van het ingenieursbureau OAS. Lula kreeg een strand appartement in ruil voor zijn hulp bij het verkrijgen van contracten met het Braziliaans oliebedrijf Petrobras. Lula blijft op vrije voeten, terwijl hij in beroep gaat tegen zijn straf. Tenzij hij zijn beroep wint, zal hij geen kandidaat kunnen zijn voor de verkiezingen in 2018.Lula vecht ook nog vier andere corruptie rechtszaken aan. Hij is vorige week aangeklaagd voor het vormen van een criminele organisatie om fondsen van Petrobras weg te maken. Rechter Sergio Moro heeft de ondervraging geleid. Hij is verantwoordelijk voor Operation Car Wash, het grootste corruptieonderzoek ooit in Brazilië.BBC’s correspondent voor Zuid-Amerika, Katy Watson, zegt dat rechter Moro een controversieel figuur is in Brazilië. Voor sommigen is hij een superster en anti-corruptie kruisvaarder, terwijl hij voor anderen een man op een missie is om de voormalige president en de door Lula geleide Arbeiderspartij te vernietigen, zegt Watson.Lula zegt dat de aanklachten van corruptie tegen hem zijn gedaan om te voorkomen dat hij meedoet aan de verkiezingen. Hij heeft het land geleid tussen 2003 en 2011 en was toen immens populair. Onder de Braziliaanse wet kon hij geen derde opeenvolgende termijn regeren en werd hij opgevolgd door zijn beschermelinge, Dilma Rousseff. Zij is vorig jaar afgezet op beschuldiging van het manipuleren met de overheidsbegroting.Lula heeft nog steeds veel naamsbekendheid en blijft met velen van de Arbeiderspartij populair. Tientallen bussen met aanhangers van Lula waren in Curitiba, waar de voormalige president in de rechtszaal is gehoord. Honderden hadden zich in de straten rondom het gerechtshof verzameld om hun steun te betuigen aan Lula. De aanhangers kwamen ondanks het feit dat de politie het gebied rondom het rechtsgebouw had geblokkeerd. Ook in een ander deel van de stad waren er steunbetuigingen.De getuigenis van de voormalige rechterhand van Lula, Antonio Palocci, vorige week, heeft de zaak van rechter Moro versterkt. Volgens Palocci had Lula met Odebrecht afgesproken dat het bedrijf 96 miljoen Amerikaanse dollar zou betalen aan de Arbeiderspartij in ruil voor commerciële contracten en voordelen. Maar op woensdag zei Lula dat Palocci - die als minister van Financiën had gediend – had gelogen en dat hij probeerde zijn gevangenisstraf te verminderen.