Ben Tiggelaar





Suriname zal in oktober kunnen profiteren van de kennis en expertise van de leadership en change guru Dr. Ben Tiggelaar. Door tussenkomst van dominee Orlando Bottenbley is Tiggelaar bereid gevonden een bijdrage te leveren aan het leadership- en change denken in Suriname.Tiggelaar zal tijdens zijn bezoek aan Suriname gast zijn van het Kennis en Expertisecentrum Suriname, KES. In het weekend van 13-15 oktober zal hij een drietal seminars verzorgen voor leidinggevenden uit de publieke en private sector.Ook hbo, Adek-studenten en kerkleiders zullen in de gelegenheid zijn om aparte sessies te volgen.De inleider hoopt zijn kennis en deskundigheid op een maatschappelijk verantwoorde wijze te delen met Surinaamse leidinggevenden en young professionals. Het thema voor de seminars isHet streven van KES is erop gericht dat, deelnemers aan de seminars zodanig worden geïnspireerd om te werken aan een nieuw leiderschap in Suriname.