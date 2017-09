Hij legt uit dat in de twaalf jaren die de bank bestaat, er ruim 500 miljoen euro gratis naar het land is gestroomd. De cambiotijd daargelaten. Dit geld heeft mede gezorgd voor economische bedrijvigheid. SCB kent haar oorsprong als wisselkantoor. Zij opereert conform de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname. Het wisselkantoor werd in 2005 getransformeerd tot een bank. Op 9 september bestond de bank twaalf jaren en biedt de instelling alle bankproducten aan.De bank heeft gedurende haar bestaan tot nog toe een gestage groei doorgemaakt. Over het boekjaar 2016 is ruim SRD 8 miljoen aan winst geboekt. Voor een bank die twaalf jaar geleden is begonnen met US$ 1 miljoen en nu kan bogen op het honderdvoudige, US$ 100 miljoen, zit het geheim volgens Mathura in het efficiënt bankieren -producten op maat- en het vertrouwen van het publiek.Langere openingstijden, persoonlijke benadering van de klant, korte wachttijden, jong en flexibel kader en een effectief talentmanagement, somt de SCB-directeur op. “We verbinden graag de praktijk met actuele theoretische inzichten”. Belangrijk is ook dat de uitvoering goed plaatsvindt.” Bij goed internetverkeer kan de klant vijf minuten nadat de overmaking in Nederland is gedaan, beschikken over zijn geld hier. De samenwerking met de Surichange BV in Nederland, zorgt voor deze snelle afhandeling.Surichange BV heeft ook een vergunning als elektronisch giraal instituut (EGI) dat valt onder de Nederlandse Centrale Bank. “Dus wordt er gewerkt volgens de Nederlandse wetgeving bij financiële producten,” zegt Mathura. Ondanks de crisis in Europa is de verbondenheid met Suriname sterk en blijven de overmakingen komen. “Hoe groot of klein het bedrag ook is, mensen blijven geld sturen naar Suriname.” Een gemiddelde transactie uit Nederland zit tussen de 100 en 150 euro. Deze transacties hebben de SCB de naam de diasporabank gegeven.De SCB-directeur legt uit dat zijn Nederlandse counterpart, Surichange BV, beschikt over een heel sterk internationaal netwerk; van Marokko, Japan naar de Filipijnen, Brazilië en verder. “Suriname is slechts één onderdeel van het geheel.” Wereldwijd zijn de remittances jaarlijks goed voor meer dan US$ 425 miljard. India ontvangt het meest aan remittances. Hoewel vorig jaar de overmakingen naar Zuid en Centraal Azië, Noord Afrika en de Afrikaanse Sub Sahara regio zijn afgenomen, zijn de remittances naar Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied toegenomen met 6,9%. Europa heeft zelfs voor het derde opeenvolgende jaar te maken met een daling van de overmakingen. Sinds 2013 zijn de overmakingen van burgers wereldwijd naar Europa en Centraal Azië met 30% afgenomen.Over de toekomst is directeur Mathura optimistisch. Hij wijst erop dat alles staat en valt met het vertrouwen van de cliënt. “En dat vertrouwen is er nog steeds. De uitdaging voor ons blijft om dat vertrouwen te behouden en te vergroten.” Hij verwacht meer bedrijvigheid in de goudindustrie en olie-industrie, wat de ontwikkeling van het land ten goede zal komen. “Remittances zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een land. Zij is de koppeling tussen migratie en ontwikkeling. Wij stimuleren de rol van de diaspora als ontwikkelingsfactor in deze groeimarkt.”