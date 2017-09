De Cessna 206 op weg naar St. Maarten voor het bieden van hulp. (Foto: MAF)





MAF Suriname is een zelfstandige organisatie, maar is als filiaal verbonden aan het wereldwijde opererende Mission Aviation Fellowship (MAF). De MAF is een christelijke organisatie die als belangrijkste doelstellingen heeft om luchttransport te bieden voor medische en humanitaire hulp, maar ook voor kerken en zendelingen in moeilijk bereikbare gebieden. De organisatie beschikt over een efficiënt Quick Respons Team, waardoor wereldwijd in zeer korte tijd vanuit 35 landen expertise en vliegtuigen kunnen worden opgeroepen en ingezet. Het MAF Disaster Response Team deed daarbij een speciaal beroep op de Surinaamse divisie.Dankzij 70 jaar ervaring in hulpverlening wordt bij rampen wereldwijd regelmatig een beroep gedaan op de expertise van de MAF. Zo is ook voor de orkaanramp op Sint Maarten opnieuw een beroep gedaan op ondersteuning via de MAF. In dit geval vooral door Samaritans Purse.Volgens Andy Bijkerk, directeur bij MAF Suriname, heeft de organisatie haar expertise te danken aan de veelzijdigheid en multi-inzetbaarheid van de piloten, maar vooral een hele strakke Standaardisatie Course, die dankzij continue zelfreflectie en bijsturing door de jaren heen tot stand is gekomen.Het toestel is om 10.30 uur vertrokken met het MAF vliegtuig met twee piloten aan boord. De vlucht duurt ongeveer negen uren naar St. Maarten. De komende drie weken zal MAF Suriname met de Cessna 206 en piloot Jafeth Bruinink participeren in het hulpprogramma van het MAF Disaster Response Team. De luchtdienst in Suriname zal hier geen hinder van ondervinden. Bijkerk neemt gedurende de afwezigheid van Bruinink, het vliegschema van hem over. Bij MAF Suriname zijn tien mensen werkzaam, onder wie drie piloten. De organisatie beschikt over drie toestellen: twee Airvans GA8 en een Cessna 206.