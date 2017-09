Het debat van de vaste commissie van de Tweede Kamer over Suriname vanmiddag in Den Haag. (Beeld: Tweede Kamer)





Tijdens het debat is ook naar voren gekomen dat er een officiële aanvraag voor afschaffing van de visumplicht moet worden ingediend door de Surinaamse regering. Dan pas kan deze kwestie in behandeling worden genomen door de Europese Commissie. De stichting Satya Dharma Nederland heeft dinsdag een petitie ingediend in Den Haag. Deze is in ontvangst genomen door Tweede Kamerleden Sadet Karabulut (Socialistische Partij) en Bram van Ojik (Groen Links). Zij zijn lid van de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken.Over en weer werd tijdens het debat gewezen op de nauwe banden tussen beide landen. Een visum van 60 euro is veel. Daarbovenop komt er nog eens 25 euro aan servicekosten voor een Shengenvisum. Benadrukt werd de verslechterde economische situatie van Suriname. Het wordt steeds moeilijker voor de bevolking om de eindjes aan elkaar te knopen. Aangevoerd werd dat op staatsniveau de relatie bekoelt is, maar tussen vrienden, familie en diverse organisaties is er een hechte band.