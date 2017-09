Paul Cyriel is landelijk de 57e verkeersdode. De 60-jarige man is gisteren, dinsdag, in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een aanrijding.De man was vier dagen voor zijn dood, op 8 september, betrokken bij een aanrijding tussen twee voertuigen op de Afobakkaweg ter hoogte van mast 35. Hij is de vierde verkeersdode die is gevallen bij die aanrijding.De bestuurder van de personenauto die betrokken was bij de aanrijding, Aloekoe Abauna (41) en de 38-jarige bijrijder Boyd Joonha waren ter plekke overleden. De bijrijder van het busje, de 55-jarige Maria Afoealla, is kort na aankomst in het AZP overleden.