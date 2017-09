De Franse president, Emmanuel Macron, loopt de trap af van een vernielde gebouw op St. Maarten. (Foto's: Reuters)





De Caribische eilanden die het zwaarst getroffen zijn door de storm, zijn voornamelijk overzeese gebieden die behoren tot Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland, waarvan tienduizenden inwoners burgers van de Europese Unie zijn. De Amerikaanse Maagdeneilanden zijn ook zwaar geraakt.Europese landen en de Verenigde Staten hebben troepen gestuurd om hulp te verlenen en veiligheid te bieden in de getroffen gebieden. De storm heeft huizen en ziekenhuizen platgewalst. Maar inwoners en toeristen zeggen dat voedselhulp en hulp voor huisvesting traag op gang komt.Macron ontkent dat de autoriteiten te traag reageren. Hij wordt thuis in Frankrijk geconfronteerd met protesten tegen zijn arbeidshervormingen. Macron heeft tijdens zijn presidentiële campagne gezegd dat hij de economie wil hervormen.De basisdiensten in de regio zijn verloren na Irma, wat een verzwakking van wet en orde met zich meebrengt. Op sommige eilanden zijn plunderingen gemeld. De regering van Haïti zei dinsdag dat meer dan 10.000 mensen hun toevlucht hadden gezocht in schuilplaatsen, nadat zware regen de voormalige Franse kolonie had overspoeld.Groot-Brittannië werd gedwongen om meer mariniers te sturen naar de Britse Maagdeneilanden nadat meer dan 100 "zware" gevangenen waren ontsnapt toen de storm een gevangenis verwoestte. Volgens de Britse minister voor Europa en de Amerika’s, Alan Duncan, was het onduidelijk of de gevangenen opnieuw in de boeien waren geslagen.Macron heeft dinsdag een bezoek gebracht aan St. Maarten, een eiland dat Frankrijk deelt met Nederland. St. Maarten heeft één van de ergste verwoestingen door Irma geleden. De meesten van de tien doden op St. Maarten zijn gevallen aan de Franse kant van het eiland.“St. Maarten zal herboren worden, dat beloof ik," vertelde de Franse leider aan verslaggevers in Pointe-a-Pitre, op het Franse eiland Guadeloupe. "Ik zal alle regels en procedures in werking stellen, zodat het werk zo snel als mogelijk kan worden gedaan. Het zal snel gebeuren, het zal goed worden gedaan, en het zal beter worden gedaan.“Macron zei dat er zo snel mogelijk 50 miljoen euro beschikbaar zal worden gesteld en dat er 2.000 veiligheidskrachten zijn ingezet. Het aantal legermanschappen in het gebiedsdeel is ongeveer verdubbeld. Volgens de Franse regering zal het minstens drie maanden duren voordat de waterdistributie is genormaliseerd. De elektriciteitsvoorziening is ook zwaar geraakt, zeggen de autoriteiten.