Een auto met aanhangwagen en een motorfietser passeren brandende barricades in de straten van Port-Au-Prince, Haïti. (Foto's: Reuters)





De belastingverhogingen komen op een moment dat de buitenlandse hulp aan Haïti afneemt. De demonstratie in Port-au-Prince is uitgeroepen door de voormalige presidentskandidaat Jean-Charles Moise. De actie was voor velen een verrassing, maar is ook de grootste demonstratie tegen de regering van president Jovenel Moise die eerder dit jaar is aangetreden."De revolutie is net begonnen. Jovenel Moise zal zijn belastingen moeten intrekken of hij moet onmiddellijk vertrekken", zegt Jacques Menard, een 31-jarige betoger, aan persbureau Reuters. "En dit is een waarschuwing omdat de volgende fase erg gewelddadig kan zijn."Betogers gingen in verschillende groepen de straten op in diverse districten in het hoofdstedelijk gebied van Port-au-Prince. Er werden brandende barricades opgeworpen en het verkeer werd belemmerd. De oproerpolitie heeft traangas en waarschuwingsschoten afgevuurd. Verschillende mensen zijn gearresteerd, zei de politie, maar er zijn geen meldingen van ernstige gewonden of doden.Het parlement heeft in het weekend een ongewild budget goedgekeurd dat belastingen verhoogt op producten waaronder sigaretten, alcohol en paspoorten. Tegelijkertijd neemt de buitenlandse hulp aan Haïti af. Het land is één van de armste in Amerika en is in 2010 getroffen door een verwoestende aardbeving. Daarbovenop heeft Haïti het vorig jaar zwaar te verduren gehad van orkaan Matthew.“Als Jovenel Moise intelligent is, moet hij de begroting niet publiceren anders krijgt hij te maken met een reeks straatdemonstraties die de situatie nog gecompliceerder zullen maken,” zei Jean-Charles Moise op de radio.Regeringsambtenaren waren niet direct beschikbaar voor commentaar, maar de minister van Economie en Financiën, Jude Alix Patrick Salomon, heeft de begroting in het weekend verdedigd. "Er zijn mensen die veel dingen toeschrijven aan de begroting die niet waar zijn," vertelde Salomon aan verslaggevers kort nadat het uitgavenplan van de regering was goedgekeurd. "Er zijn mensen die de publieke opinie manipuleren."