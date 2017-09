Sham Binda, voorzitter Akmos.





Binda zegt aan Starnieuws dat wanneer het vliegtuig vanuit Suriname naar St.Maarten gaat om mensen op te halen, hulpgoederen meegestuurd hebben voor de landgenoten die het op dit moment heel moeilijk hebben. Er is een schaarste ontstaan aan goederen. Veel winkels zijn leeggeplunderd na de ravage aangericht door Irma. De Akmos zal afstemmen met het ministerie van Buitenlandse Zaken over verzenden van goederen.Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft mensen opgeroepen om gegevens door te geven van gestrande Surinamers op St. Maarten. De Akmos zal op de bijeenkomst de eventuele noodhulp aan Surinamers en anderen en mogelijke pakket en producten uitvoer naar St.Maarten. Tevens zal er een registratie gepleegd worden van telefoonnummers en adressen van Surinamers die daar op het eiland vastzitten om met hen in contact te treden.