Van 1 september tot en met 31 december 2017 is volgens de Jachtwet het seizoen voor de jacht op leguanen gesloten. Mensen die zich hieraan schuldig maken, zullen worden beboet.De politie kreeg een melding dat onder de openbare markt te Albina leguanen werden verkocht. Een verkoopster werd aangehouden met in haar bezit vier leguanen. Zij werd overgebracht naar het politiebureau van Albina.Na overleg met het Openbaar Ministerie is de vrouw in de gelegenheid gesteld de zaak buitenproces af te handelen. Na een boete te hebben betaald van SRD 400 is zij na verhoor heengezonden, meldt de politie Public Relations.