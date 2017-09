Een van de huizen te Charlesburg waarvan het complete dak is weggerukt. (Foto: NCCR)





Bij NCCR zijn er meldingen binnengekomen van schade in Coronie, verschillende delen van Paramaribo en Houttuin. De hevige rukwinden hebben ook bomen ontworteld. Ook bij de politie zijn er meldingen binnengekomen van schade door rukwinden. De informatie is gelijk doorgespeeld aan NCCR.Op de website van de Meteorologische Dienst Waarschuwing staat aangegeven dat in sommige gebieden tijdelijk matige tot zware buien zouden zijn die gepaard zouden gaan met sterke windstoten/rukwinden.