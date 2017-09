SLM-directeur Robbi Lachmising.





SLM-directeur Robbi Lachmising zegt aan Starnieuws dat de achterstand tegen vrijdag zal zijn ingelopen. Er zijn namelijk extra vluchten ingelast om de gestrande passagiers op te halen. Ook de vluchten naar de luchthaven Sanford in Orlando worden uitgevoerd.Voor wat betreft passagiers die door dezelfde orkaan Irma waren gestrand in Sint Maarten, zegt Lachmising dat vier contact hebben gemaakt met de SLM. Die vier, een oma met haar twee kleinkinderen en een nichtje, worden op de SLM-vlucht Curaçao-Paramaribo teruggevlogen. Gisteren heeft de SLM drie gestrande passagiers op Antigua meegenomen naar Paramaribo. De vliegmaatschappij heeft gisteren een chartervlucht met hulpgoederen uitgevoerd naar Antigua.Over eventuele schade door geannuleerde en extra vluchten zal tegen eind van de week duidelijkheid zijn, zegt de SLM-topper. Schade zal er zeker zijn, omdat het toestel dinsdag leeg naar Miami is gevlogen. Lachmising zegt dat de maatschappij deze situatie niet in de hand had. Hij wijst erop dat de SLM de chartervlucht voor de overheid tegen de kostprijs heeft uitgevoerd. “Zo doet de SLM ook haar bijdrage aan het leed dat is veroorzaakt door orkaan Irma.”