De SDWF staat onder voorzitterschap van Carlo Jadnanansing, gepensioneerd notaris, en is opgericht door Walther Donner. De uiterlijke inleveringsdatum: woensdag 28 februari 2018. De deelnemers in het buitenland dienen de Surinaamse nationaliteit te bezitten. Deelnemers in Suriname dienen alhier als ingezetenen geregistreerd te zijn. De jury zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf personen. De jury krijgt de inzendingen uitgeprint, alleen voorzien van een uniek nummer en de leeftijd van de inzender.* De inzending zal bestaan uit één stuk proza (verhaal) van minimaal 12.000 woorden en maximaal 50.000 woorden.* Het verhaal dient geïnspireerd te zijn op een boek van Don Walther. Het boek Boete zonder Schuld aanbevolen.* Taal: Nederlands volgens de officiële regels (volgens de jongste editie van Het Groene Boekje, waarin ook veel Surinaamse woorden zijn opgenomen.) Surinamismen in dialogen en beschrijvingen zijn wel toegestaan, zolang die niet in strijd zijn met de officiële taal- en grammaticale regels.* Er zal zeer streng gelet worden op storende taal- en spellingfouten, kromme zinnen en een slordige lay-out.Het secretariaat van de Don Walther Donner Schrijfwedstrijd bestaat uit Sylva Koemar en Robby Parabirsing. Deelnemers kunnen zich vooraf bij het secretariaat aanmelden en kunnen vragen om begeleid te worden. De inzendingen dienen digitaal ingediend te worden op het mailadres: dondonner2017@gmail.com