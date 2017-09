De aanrijding tussen twee voertuigen vond op vrijdag 8 september. Aloekoe Abauna (41), die de bestuurder was het personenvoertuig en de 38-jarige bijrijder Boyd Joonha lieten ter plekke het leven.De bijrijder van het busje, de 55-jarige Maria Afoealla, overleed kort na aankomst in de ziekeninrichting. De bestuurder van dit voertuig Paul (60) is na medische behandeling heengezonden. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd.De ontzielde lichamen zullen na obductie aan de nabestaanden worden afgestaan, meldt de politie Public Relations.