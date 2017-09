Op diverse telefoonnummers kunnen mensen dag en nacht bellen om de informatie door te geven. De registratie is belangrijk om te weten om hoeveel mensen het gaat. Familieleden en vrienden kunnen bellen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, het consulaat van Suriname op Curaçao en het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR).+597 477809 (tijdens kantooruren)+597 8896401 (buiten kantooruren)+5978179709 (buiten kantooruren)+5999 465009 (tijdens kantooruren)+5999 5218961 (tijdens én buiten kantooruren)+5999 6739283 (tijdens én buiten kantooruren)+597 8651016 (tijdens én buiten kantooruren)De bekendmaking is gedaan via het Nationaal Informatie Centrum.