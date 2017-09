De verdachte Dino Nefelia alias 'Bin Laden' op zaterdag door de politie van Albina aangehouden. Hij staat op de most wanted lijst van de politie en werd aan de Emmastraat te Albina gesignaleerd. De wetsdienaren speelden na de melding hierop in. 'Bin Laden' is herkend door de politie. Hij is aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.Bij de voorgeleiding heeft de verdachte bekend in juli in het uitgaanscentrum in Paramaribo, met een kompaan, een buitenlander van Franse origine van zijn tas met geld te hebben beroofd. Met scherpe voorwerpen bracht dit duo het slachtoffer dat zijn tas stevig vastgreep steekverwondingen toe. Hierdoor verslapte de man zijn greep op de tas, waardoor de verdachten deze konden wegnemen.Een alerte autobestuurder die dit alles zag gebeuren, reed in op de overvallers. De ene met de tas kwam op het wegdek te vallen. Hij stond op en vluchtte met achterlating van de tas.Zijn kompaan Ansoe is eerder aangehouden en in verzekering gesteld. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Bin Laden eveneens achter slot en grendel geplaatst, meldt de afdeling Public Relations.